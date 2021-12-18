Решилась судьба команды Градского на «Голосе»

Участники команды Градского на «Голосе» остались без наставника, поэтому решать их судьбу на проекте будут только зрители, объявил ведущий Дмитрий Нагиев в прямом эфире Первого канала.

После поединков в команде Александра Градского остались Карина Купер, Алишер Каримов и Татьяна Качурина. По правилам проекта на этом этапе наставники распределяют 100 баллов на тройку, к этой сумме добавляют голоса зрителей. Судьбу подопечных Градского решат только зрители.

Александр Градский умер от инсульта 28 ноября. После его смерти в эфир вышли еще два выпуска «Голоса» с наставником, которые были записаны за несколько дней до его кончины.

«Впервые за нашу историю одно кресло наставника останется пустым. Замены Градскому нет и не будет, я прошу почтить память маэстро», — сказал Нагиев. После минуты молчания на сцену вышел Александр Розенбаум и исполнил «Песню о друге» Градского.

Выступления подопечных Градского были посвящены наставнику. По итогам зрительского голосования в полуфинал прошли Татьяна Качурина и Алишер Каримов, которые набрали 55% и 35% зрительских голосов.

Покинула проект Карина Купер, которую Градский забрал в свою команду после нокаутов, где она выбыла из команды Леонида Агутина.