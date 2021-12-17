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Кремль прокомментировал тему преемника Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Никакой темы транзита власти в 2024 году в России на рабочем уровне нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На рабочем уровне никакой темы транзита нет. Во-первых, работать надо, дел много, очень много вызовов, проблем, с этим ковидом, вот только что говорили о всех вызовах мировых, связанных с ковидом», — сказал Песков в эфире телеканала RTVI.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в таких условиях обсуждение темы транзита — это заработок разных политологов. При этом до выборов остается еще три года, а действующий президент имеет право вновь выставить свою кандидатуру.

«Наверняка у президента будут когда-то свои предпочтения в отношении кого-то и наверняка он этого кого-то порекомендует. Он вправе будет высказать свои предпочтения, но президентом следующим будет понятно кто — тот, за кого проголосуем мы с вами», — уточнил Песков.

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