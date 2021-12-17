Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube

Роскомнадзор пригрозит YouTube частичной или полной блокировкой доступа, если платформа не восстановит доступ к каналу Russia Today. Российское ведомство уже направило соответствующее письмо в адрес руководства Google LLC, сообщается в Telegram-канале регулятора.

В документе Роскомнадзор требует в максимально короткие сроки снять ограничения с немецкоязычного информационно-аналитического канала «RT auf Sendung», принадлежащего российскому телеканалу RT.

Кроме того, ведомство потребовало объяснить причины введения ограничений. В письме отмечается, что деструктивные действия видеохостинга являются беспрецедентными и нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.

За подобные действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора.

В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения РКН, законом предусмотрены меры частичного или полного ограничения доступа, а также административная ответственность, указывается в сообщении.