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Путин пожаловался на плохой почерк

Источник:
URA.RU
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин не смог разобрать собственный почерк на XXX съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Глава государства довольно долго пристально вглядывался в свои записи, при этом участники съезда притихли. «Царапал, царапал — не всегда могу разобрать, что нацарапал», — объяснил заминку Путин.

Российский лидер жалуется на собственный почерк не в первый раз. Так, в 2018 году Путин признался неразборчивости своих записей в ходе выступления на заседании Совета законодателей.

Тогда главе государства также пришлось сделать паузу. «Написал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений», — отметил Путин.

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Plaguer

О чём с ним вообще можно говорить после того что он натворил?..

Muzykant

Где увидеть этих россиян,для которых он является авторитетом?Местные ура-патриоты не в счёт.

Tanatholog

«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного»-а...

korvinsS

А как так то что максимка еще не отписался в этой теме что теперь пиндосия всех нагнет по очереди суперпупер...
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