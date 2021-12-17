Путин пожаловался на плохой почерк

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Президент России Владимир Путин не смог разобрать собственный почерк на XXX съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Глава государства довольно долго пристально вглядывался в свои записи, при этом участники съезда притихли. «Царапал, царапал — не всегда могу разобрать, что нацарапал», — объяснил заминку Путин.
Российский лидер жалуется на собственный почерк не в первый раз. Так, в 2018 году Путин признался неразборчивости своих записей в ходе выступления на заседании Совета законодателей.
Тогда главе государства также пришлось сделать паузу. «Написал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений», — отметил Путин.