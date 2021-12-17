Путин пожаловался на плохой почерк

Президент России Владимир Путин не смог разобрать собственный почерк на XXX съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Глава государства довольно долго пристально вглядывался в свои записи, при этом участники съезда притихли. «Царапал, царапал — не всегда могу разобрать, что нацарапал», — объяснил заминку Путин.

Российский лидер жалуется на собственный почерк не в первый раз. Так, в 2018 году Путин признался неразборчивости своих записей в ходе выступления на заседании Совета законодателей.

Тогда главе государства также пришлось сделать паузу. «Написал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений», — отметил Путин.