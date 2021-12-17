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Дачную амнистию продлили до 2031 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года и расширении данной программы.

Амнистия предоставляет возможность легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса на неоформленных в собственность земельных участках, следует из текста документа.

Кроме того, авторы предлагают признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком правом собственности. В результате владельцы дач смогут без ограничений совершать сделки с участками и передавать их по наследству.

При этом права на участки будут распространяться на любые виды разрешенного использования. Одновременно законопроект был скорректирован, чтобы он не распространялся на особо охраняемые территории.

По принятому в прошлом году закону дачная амнистия действовала до 1 марта 2026 года. С 2006 года амнистией воспользовались более 14 миллионов владельцев дач и загородных участков.

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Домострой #Дача #Законы
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