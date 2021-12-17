ЦБ повысил ключевую ставку до максимума с 2017 года.

Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Ключевая ставка достигла максимума с осени 2017 года.

«Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», — сказано в сообщении.

ЦБ отмечает, что проводимая им денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%. Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. При повышении ставки растут проценты по кредитам, включая ипотеку и потребительские займы. Население откладывает потребление, в результате снижается спрос.