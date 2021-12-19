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Эксперт рассказал о последствиях отключения России от SWIFT

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT вряд ли сильно повлияет на ее экономику, считает обозреватель польской газеты Myl Polska Матеуш Пискорский

«Отключение от SWIFT выглядит не таким страшным, как его малюют. <…> Развитие альтернативных банковских систем позволит порвать с англосаксонским и долларовым диктатом», — цитирует РИА Новости Пискорского.

Он уверен, что в случае жестких санкций Россия запустит на полную мощность собственную разработку — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), уточнил автор. С ее помощью сейчас осуществляют 20% транзакций на внутреннем рынке страны. К ней подключились банки большинства постсоветских государств, а также некоторые организации из Германии и Швейцарии.

Кроме того, завершаются технические работы по соединению СПФС с китайской CIPS, указал эксперт. Пискорский полагает, что они понравятся странам группы БРИКС и другим важным внеевропейским рынкам благодаря более низким тарифам на оказание услуг.

Штаб-квартира организации находится в Бельгии — вне юрисдикции Вашингтона. Но, как показывает практика, эта структура может поддаться давлению со стороны США, отметил он.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупных организаций почти во всех государствах. В прессе часто появляются сообщения, что Россию могут исключить из нее в качестве одной из более жестких ограничительных мер Запада.

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