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Володин пообещал принять закон о техосмотре до конца года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Госдума РФ

Госдума намерена принять закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта 22 декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы на пленарном заседании палаты в пятницу обратил внимание на необходимость принятия законопроекта до конца года. Председатель думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявил, что к документу у правительства замечаний нет.

«Тогда мы с вами определяемся по графику рассмотрения: понедельник - Совет Думы, во вторник — второе чтение и третье чтение — 22 (декабря)», — цитирует Володина РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что эта инициатива коснется порядка 50 миллионов автомобилей, а значит и их владельцев. «Люди ждут решения, тем более подходит как раз время проведения техосмотра на следующий год. Представьте себе, сколько мы проблем снимем», — добавил он.

Госдума в первом чтении приняла закон об отмене обязательного техосмотра для владельцев легковых автомобилей и мототранспорта. Процедуру они будут проходить только при постановке автомобиля старше четырех лет на учет при смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

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