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Танки от «Корнета» не спасет даже интеллектуальная защита

Источник:
ТАСС
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» с помощью парного пуска ракет способен преодолеть любую современную интеллектуальную активную защиту бронетехники, сообщил военный эксперт Дмитрий Литовкин.

«Самоходные ПТРК семейства «Корнет» могут стрелять в режиме тандема, то есть для пробивания средств активной защиты бронетехники противника возможен запуск сразу двух ракет. Обе выпущенные ракеты идут в одном луче лазера с небольшим интервалом, что позволяет обмануть интеллектуальные системы защиты бронетехники, такие как, например, израильская Iron First разработки компании IMI», —цитирует ТАСС Литовкина.

По его словам, принцип работы этой системы в том, что, обнаружив локатором подлетающую ракету, она выстреливает в ее направлении пучок поражающих элементов и этим уничтожает атакующий предмет. Но при применении «Корнетов» такая защита не сможет сработать: если первая ракета и будет уничтожена, то вторая точно попадет в цель.

Ракеты «Корнет» не только способны атаковать цель сразу парой, но также обладают и тандемной боевой частью, поражающей динамическую защиту и

«Корнет» предназначен для поражения танков и других бронированных целей. Ракета наводится по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы комплекса — 8 километров.

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