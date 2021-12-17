Вопросы от выбывших приведут к конфликту на шоу «Звезды в Африке»

Провокационные вопросы от выбывших участников спровоцируют конфликты на шоу «Звезды в Африке», в воскресном выпуске определятся финалисты шоу.

До последнего голосования перед финалом дошли трое участников: Светлана Пермякова, Вячеслав Малафеев и Юля Гаврилина. Каждый из оставшихся финалистов получил письма с вопросами от тех, кто уже покинул шоу.

В новом выпуске шоу им придется ответить на накопившиеся за время проекта вопросы, которые им зададут выбывшие участники. Некоторые из них покажутся полуфиналистам провокационными и даже спровоцируют конфликт среди троицы, дошедшей до решающей стадии. В конце выпуска определятся те двое, кто будет бороться за победу в шоу.

Чтобы каждый из тройки лидеров получил по порции своего любимого блюда, звездам придется выполнить неприятные задания. На испытание впервые отправятся сразу все участники, и в лагере никого не останется.

Перед последним и самым важным голосованием Вячеслава, Свету и Юлю ждет неожиданное интервью: свои вопросы финалистам прислали выбывшие участники. Звезды, покинувшие проект, в форме вопросов высказали финалистам все, что не могли сказать в лицо. После этого среди полуфиналистов произошла очередная перепалка, хотя казалось, что до этой стадии проекта дошли самые неконфликтные участники.