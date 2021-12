Спецвыпуск с певицей Адель покажут на Первом канале

Первый канал покажет специальную программу с участием британской певицы Адель, которая вышла в эфир CBS 14 ноября, сообщила пресс-служба телеканала.

В выпуск вошли песни Адель из нового альбома «30» (Easy On Me, Hold On, Love Is A Game), а также другие хиты («Hello», «Skyfall», «I Drink Wine», «Someone Like You», «When We Were Young», «Make you Feel My Love», «Rolling In The Deep»).

В эту же программу вошло интервью Адель легендарной Опре Уинфри, в котором она ответит на главные вопросы фанатов.

Зрители узнают расставании Адель с мужем, об отношениях с отцом, о радикальном похудении и неожиданной дружбе с Меган Маркл и ее мужем принцем Гарри.

Спецвыпуск «Вечер с Адель» покажут 18 декабря в 23.05 на Первом канале.