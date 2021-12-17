Автоэксперт дал советы по спасению при отказавших тормозах

Касательный способ торможения, если у автомобиля отказали тормоза — самый лучший, а зимой можно съехать в сугроб, рассказал автомобильный эксперт Михаил Горбачев.
«Самый лучший вариант — это касательный способ торможения. Если на дороге стоят отбойники, то можно притереться к отбойникам боковиной автомобиля или, к примеру, к автобусу», — цитирует Горбачева агентство «Прайм».
Он рассказал, что существует и торможение вращением, но этот способ подходит только для каскадеров. Принцип —дернуть ручник при повернутых колесах, и машина вращением остановится быстрее, чем если просто «втыкать» понижающие передачи.
Зимой затормозить будет проще — надо съехать в сугроб, желательно не под острым углом, иначе машина может перевернуться.
По словам Горбачева, отказ тормозов — очень редкое явление на современных автомобилях. Двухконтурная система, придуманная еще лет сорок назад, заключается в том, что даже если где-то есть течь, и тормозная жидкость вытекает, то вытекает она, скорее всего, из одного контура, а во втором контуре — остается.
PlaguerО чём с ним вообще можно говорить после того что он натворил?..
MuzykantГде увидеть этих россиян,для которых он является авторитетом?Местные ура-патриоты не в счёт.
Tanatholog«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного»-а...
korvinsSА как так то что максимка еще не отписался в этой теме что теперь пиндосия всех нагнет по очереди суперпупер...