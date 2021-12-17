Автоэксперт дал советы по спасению при отказавших тормозах

Касательный способ торможения, если у автомобиля отказали тормоза — самый лучший, а зимой можно съехать в сугроб, рассказал автомобильный эксперт Михаил Горбачев.

«Самый лучший вариант — это касательный способ торможения. Если на дороге стоят отбойники, то можно притереться к отбойникам боковиной автомобиля или, к примеру, к автобусу», — цитирует Горбачева агентство «Прайм».

Он рассказал, что существует и торможение вращением, но этот способ подходит только для каскадеров. Принцип —дернуть ручник при повернутых колесах, и машина вращением остановится быстрее, чем если просто «втыкать» понижающие передачи.

Зимой затормозить будет проще — надо съехать в сугроб, желательно не под острым углом, иначе машина может перевернуться.

По словам Горбачева, отказ тормозов — очень редкое явление на современных автомобилях. Двухконтурная система, придуманная еще лет сорок назад, заключается в том, что даже если где-то есть течь, и тормозная жидкость вытекает, то вытекает она, скорее всего, из одного контура, а во втором контуре — остается.