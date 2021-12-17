Эксклюзивный стендап-концерт Павла Воли покажут на ТНТ

Фото: © пресс-служба канала ТНТ
Пятничный выпуск Comedy Club 17 декабря заменит эксклюзивный сольный концерт Павла Воли, комик расскажет о том, что объединяет всех людей, сообщила пресс-служба ТНТ.
В своем монологе комик будет шутить над родительскими чатами, «комиссией по адекватности», мужской и женской эмоциональностью.
Он поделится мыслями, в чем современные дети намного умнее родителей, почему мы иногда забываем некоторые слова, куда мужчинам приходится девать накопившиеся эмоции, и почему у женатых нет ничего своего, а есть только «мы» вместо «я».
Эксклюзивный стендап-концерт Павла Воли для Comedy Club выйдет 17 декабря в 21.00 на телеканале ТНТ.
PlaguerО чём с ним вообще можно говорить после того что он натворил?..
MuzykantГде увидеть этих россиян,для которых он является авторитетом?Местные ура-патриоты не в счёт.
Tanatholog«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного»-а...
korvinsSА как так то что максимка еще не отписался в этой теме что теперь пиндосия всех нагнет по очереди суперпупер...