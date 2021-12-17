Эксклюзивный стендап-концерт Павла Воли покажут на ТНТ

Пятничный выпуск Comedy Club 17 декабря заменит эксклюзивный сольный концерт Павла Воли, комик расскажет о том, что объединяет всех людей, сообщила пресс-служба ТНТ.

В своем монологе комик будет шутить над родительскими чатами, «комиссией по адекватности», мужской и женской эмоциональностью.

Он поделится мыслями, в чем современные дети намного умнее родителей, почему мы иногда забываем некоторые слова, куда мужчинам приходится девать накопившиеся эмоции, и почему у женатых нет ничего своего, а есть только «мы» вместо «я».

Эксклюзивный стендап-концерт Павла Воли для Comedy Club выйдет 17 декабря в 21.00 на телеканале ТНТ.