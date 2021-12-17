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Эксклюзивный стендап-концерт Павла Воли покажут на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала ТНТ

Пятничный выпуск Comedy Club 17 декабря заменит эксклюзивный сольный концерт Павла Воли, комик расскажет о том, что объединяет всех людей, сообщила пресс-служба ТНТ.

В своем монологе комик будет шутить над родительскими чатами, «комиссией по адекватности», мужской и женской эмоциональностью.

Он поделится мыслями, в чем современные дети намного умнее родителей, почему мы иногда забываем некоторые слова, куда мужчинам приходится девать накопившиеся эмоции, и почему у женатых нет ничего своего, а есть только «мы» вместо «я».

Эксклюзивный стендап-концерт Павла Воли для Comedy Club выйдет 17 декабря в 21.00 на телеканале ТНТ.

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Plaguer

О чём с ним вообще можно говорить после того что он натворил?..

Muzykant

Где увидеть этих россиян,для которых он является авторитетом?Местные ура-патриоты не в счёт.

Tanatholog

«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного»-а...

korvinsS

А как так то что максимка еще не отписался в этой теме что теперь пиндосия всех нагнет по очереди суперпупер...
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