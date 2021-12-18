Премьера спектакля «Дикая утка» пройдет в «Красном факеле»

Режиссер Тимофей Кулябин представит в субботу премьеру спектакля «Дикая утка» по пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена в Новосибирском академическом драматическом театре «Красный факел», сообщает

Герои спектакля «Дикая утка» вынуждены выбирать между иллюзией и реальностью, между правдой и обманом. Семья фотографа Мартина Берга живет скромной, но по-своему счастливой жизнью, пока друг детства Мартина, богатый наследник Томас Верле, не ставит его перед необходимостью этого выбора.

Как всегда, у Ибсена, источником раздвоения, разлада и, в конечном счете, катастрофы, является далекое прошлое. А все то, что должно принести покой и гармонию, оборачивается трагедией.

Драму Ибсена команда «Красного факела» репетировала не вполне привычным образом – основная часть процесса проходила вне стен театра, в специальном помещении, лофте, предоставленном ООО «Буксити-1».

По эскизам художника Олега Головко здесь выстроили квартиру главных героев, которую актеры постепенно «обживали». По замыслу Тимофея Кулябина, актеры должны были прожить жизнь своих персонажей как бы в реальности. На сцену же декорация будет перенесена в последнюю репетиционную неделю.

«Таким образом, у нас есть запечатленная на пленку хроника того, как развивалась бы эта история в жизненных обстоятельствах. Зрители будут смотреть спектакль на сцене и параллельно следить за киноверсией событий. Так буквально реализуется очень важная для спектакля тема», — сказал Тимофей Кулябин.

Значительная работа проведена с оригинальным текстом Генрика Ибсена — в команде с Тимофеем Кулябиным вновь работает драматург Ольга Федянина. Режиссер не раз озвучивал мысль, что он ставит спектакли именно про сегодня, значит, и его герои должны говорить на языке зрителей-современников.