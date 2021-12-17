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Прямые эфиры начинаются в «Голосе» на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос 10»

Четвертьфинал десятого сезона «Голоса» покажут на Первом канале в пятницу, с этого этапа выпуски будут выходить в прямом эфире, поскольку начинается голосование за участников.

В четвертьфинал прошли 12 исполнителей, по три участника от каждой команды. В команде Пелагеи выступят Александр Волкодав и Юлия Кошкина и Виктор Кириллов. От Леонида Агутина прошли Юрий Навроцкий и Вячеслав Явкин и Элина Пан. У Дмитрия Билана — Ильхом Тагиров, Ернар Садирбаев и Юлия Курганова.

Команда, набранная Александром Градским, (Алишер Каримов, Татьяна Качурина и Карина Купер) после смерти музыканта остались без наставника. Первый канал пока не делал официальных заявлений о том, как участники будут встроены в проект, но СМИ сообщили, что они останутся командой без наставника.

По правилам проекта в четвертьфинале наставник выберет из тройки одного полуфиналиста, второго спасут зрители с помощью голосования. В полуфинал пройдут восемь человек.

Выпуск четвертьфинала «Голоса» покажут в пятницу в 9.30 (мск) в прямом эфире Первого канала.

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Muzykant

Где увидеть этих россиян,для которых он является авторитетом?Местные ура-патриоты не в счёт.

Tanatholog

«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного»-а...

korvinsS

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