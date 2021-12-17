Фермеры получат льготные места в супермаркетах

Малые сельхозпроизводители смогут на льготных условиях размещать свою продукцию в магазинах сетей «Магнит» и «Пятерочка», сообщает пресс-службе Корпорации МСП (входит в группу «ВЭБ.РФ»).

Размещая свои товары на таких «островках», малый бизнес сможет присутствовать в супермаркетах, но при этом ему не нужно будет выполнять требования ретейлеров к поставщикам. Так у малых сельхозпроизводителей появится альтернативный канал сбыта, надеются в Корпорации МСП.

«"Островки" будут работать по модели кооператива, в который смогут объединяться от 10 до 25 фермеров. Кооператив нужен, так как самостоятельно разместить торговую точку в магазине федерального ретейлера фермеру не под силу — продажа нескольких товарных позиций в день не может окупить вложения», — сказал «Известиям» генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Проект до конца года запустят в Новосибирской и Омской областях, а позже он распространится на всю Россию. Пилотный проект по размещению торговых точек рассчитан на полгода, будет оборудовано около 20 пространств для сбыта продукции примерно 500 фермерам.