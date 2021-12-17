Выходные в Новосибирске будут теплыми и снежными

Выходные в Новосибирске будут снежными, в дневные часы потеплеет до 1-3 градусов ниже нуля, сообщила в пятницу Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, в субботу в Новосибирске ожидаются снегопады, днем возможен мокрый снег. Скорость ветра ночью будет достигать 16, днем — 14 метров в секунду. Ночью будет 4-6, днем — 1-3 градусов ниже нуля.

Снег продолжит идти в воскресенье. Ночью будет 4-6, днем — 2-4 градусов холода. Небольшой снег и мокрый снег ожидаются и в понедельник, ночные температуры будут на уровне 4-6, дневные — 1-3 градусов ниже нуля.

«Мало меняться будет погода, снегом все засыплет. На дорогах — снежные заносы, местами гололедица», — предупредила собеседница.