Сибирские ученые создали препарат для поиска опухолей

Сибирские ученые создали новый препарат на основе аптамеров для обнаружения раковых опухолей и их метастазов, который позволяет обнаруживать в организме скопления раковых клеток, сообщает группа научных коммуникаций ФИЦ КНЦ СО РАН.

В новом методе для обнаружения локализации опухолей и метастазов ученые использовали противораковые ДНК-аптамеры, меченные радиоактивным углеродом. Аптамеры — это синтезированные в лаборатории короткие олигонуклеотидные молекулы, способные связываться с определенными клетками или другими молекулами.

Это более дешевая и совершенно нетоксичная альтернатива антителам как средствам нацеливания, диагностики и доставки медицинских препаратов.

Полученная система была протестирована на мышах с асцидной карциномой Эрлиха и ее метастазами. Аптамер с радиоактивной меткой позволил определить первичные и вторичные опухоли размером меньше двух миллиметров, тогда как стандартно использующаяся сейчас радиоактивная глюкоза определяет только семимиллиметровые очаги.

Специалисты также отмечают, что такая комбинация компонентов представляет высокоспецифичные и высококонтрастные изображения раковых клеток, не дает ложноположительных результатов и может применяться для адресной доставки лекарств.

«Мы смогли различить мелкие метастатические поражения по всему телу: в щитовидной железе, желудке, печени, почках, кишечнике, мышцах, легких, сердце, поджелудочной железе и даже в костном мозге ребер. Созданный препарат полностью выводился из организма в течение часа. Исследование острой токсичности показало, что препарат на основе аптамера безопасен. Следовательно, он открывает новые возможности диагностики рака», — завлабораторией цифровых управляемых лекарств и тераностики ФИЦ КНЦ СО РАН Анна Кичкайло.