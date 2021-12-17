Сибирские ученые создали препарат для поиска опухолей

Сибирские ученые создали новый препарат на основе аптамеров для обнаружения раковых опухолей и их метастазов, который позволяет обнаруживать в организме скопления раковых клеток, сообщает группа научных коммуникаций ФИЦ КНЦ СО РАН.
В новом методе для обнаружения локализации опухолей и метастазов ученые использовали противораковые ДНК-аптамеры, меченные радиоактивным углеродом. Аптамеры — это синтезированные в лаборатории короткие олигонуклеотидные молекулы, способные связываться с определенными клетками или другими молекулами.
Это более дешевая и совершенно нетоксичная альтернатива антителам как средствам нацеливания, диагностики и доставки медицинских препаратов.
Полученная система была протестирована на мышах с асцидной карциномой Эрлиха и ее метастазами. Аптамер с радиоактивной меткой позволил определить первичные и вторичные опухоли размером меньше двух миллиметров, тогда как стандартно использующаяся сейчас радиоактивная глюкоза определяет только семимиллиметровые очаги.
Специалисты также отмечают, что такая комбинация компонентов представляет высокоспецифичные и высококонтрастные изображения раковых клеток, не дает ложноположительных результатов и может применяться для адресной доставки лекарств.
«Мы смогли различить мелкие метастатические поражения по всему телу: в щитовидной железе, желудке, печени, почках, кишечнике, мышцах, легких, сердце, поджелудочной железе и даже в костном мозге ребер. Созданный препарат полностью выводился из организма в течение часа. Исследование острой токсичности показало, что препарат на основе аптамера безопасен. Следовательно, он открывает новые возможности диагностики рака», — завлабораторией цифровых управляемых лекарств и тераностики ФИЦ КНЦ СО РАН Анна Кичкайло.
PlaguerО чём с ним вообще можно говорить после того что он натворил?..
MuzykantГде увидеть этих россиян,для которых он является авторитетом?Местные ура-патриоты не в счёт.
Tanatholog«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного»-а...
korvinsSА как так то что максимка еще не отписался в этой теме что теперь пиндосия всех нагнет по очереди суперпупер...