НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Сибирские ученые создали препарат для поиска опухолей

Источник:
Sibnet.ru
176 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сибирские ученые создали новый препарат на основе аптамеров для обнаружения раковых опухолей и их метастазов, который позволяет обнаруживать в организме скопления раковых клеток, сообщает группа научных коммуникаций ФИЦ КНЦ СО РАН.

В новом методе для обнаружения локализации опухолей и метастазов ученые использовали противораковые ДНК-аптамеры, меченные радиоактивным углеродом. Аптамеры — это синтезированные в лаборатории короткие олигонуклеотидные молекулы, способные связываться с определенными клетками или другими молекулами.

Это более дешевая и совершенно нетоксичная альтернатива антителам как средствам нацеливания, диагностики и доставки медицинских препаратов. 

Полученная система была протестирована на мышах с асцидной карциномой Эрлиха и ее метастазами. Аптамер с радиоактивной меткой позволил определить первичные и вторичные опухоли размером меньше двух миллиметров, тогда как стандартно использующаяся сейчас радиоактивная глюкоза определяет только семимиллиметровые очаги. 

Специалисты также отмечают, что такая комбинация компонентов представляет высокоспецифичные и высококонтрастные изображения раковых клеток, не дает ложноположительных результатов и может применяться для адресной доставки лекарств.

«Мы смогли различить мелкие метастатические поражения по всему телу: в щитовидной железе, желудке, печени, почках, кишечнике, мышцах, легких, сердце, поджелудочной железе и даже в костном мозге ребер. Созданный препарат полностью выводился из организма в течение часа. Исследование острой токсичности показало, что препарат на основе аптамера безопасен. Следовательно, он открывает новые возможности диагностики рака», — завлабораторией цифровых управляемых лекарств и тераностики ФИЦ КНЦ СО РАН Анна Кичкайло.

Еще по теме
Свыше 10 млрд рублей выделят в 2022 году на синхротрон «СКИФ»
Беспозвоночные помогут ученым оценить экосистему Байкала
Древний предок человека питался только водородом
Вычисленная скорость динозавров удивила ученых
смотреть все
Красноярск #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Выходные в Новосибирске будут теплыми и снежными
Сибирские ученые создали препарат для поиска опухолей
Потепление придет в Забайкалье на выходных
Водитель в Иркутской области высадил ребенка-«зайца» в мороз
Самое популярное
Четвертый в подарок: как посмотреть фильмы в Wink бесплатно
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Роутеры MikroTik поставили под угрозу безопасность всего интернета
Обсуждение (0)
Картина дня
НАТО заявило о готовности к диалогу с Россией по деэскалации
Евросоюз продлил санкции против России
Байден пойдет на следующие президентские выборы в 81 год
АвтоВАЗ заинтриговал изображением неизвестной Lada
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Plaguer

О чём с ним вообще можно говорить после того что он натворил?..

Muzykant

Где увидеть этих россиян,для которых он является авторитетом?Местные ура-патриоты не в счёт.

Tanatholog

«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного»-а...

korvinsS

А как так то что максимка еще не отписался в этой теме что теперь пиндосия всех нагнет по очереди суперпупер...
Sibnet.Ru