Вратарь Андрей Василевский установил рекорд НХЛ

Российский вратарь Андрей Василевский, выступающий в НХЛ за команду «Тампа-Бэй» установил новый рекорд по числу побед за календарный год, сообщается на сайте НХЛ.

За 2021 год команда под защитой Василевского одержала 63 победы. Прежний рекорд принадлежал Марку-Андре Флери, в 2009 году в составе «Питтсбурга» победившему 62 раза.

Флери одержал 62 победы в 98 матчах, тогда как Василевскому в этому году понадобилось провести всего 88 матчей на 63 победы.

Андрей Василевский начинал карьеру в уфинском «Салавате Юлаеве», с 2014 года он играет в Национальной лиге, оставаясь бессменным вратарем американского клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг».