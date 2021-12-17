Потепление придет в Забайкалье на выходных

Повышение температурного фона произойдет в выходные дни после кратковременного похолодания на территории Забайкальского края, сообщает ведущий синоптик Читинского Гидрометцентра Надежда Щевелева.

В северных районах холодная погода сохранится, но морозы ночью ослабнут до 35-40 градусов мороза, дневные температуры не превысят 22-27 градусов мороза.

На остальной территории края ожидается неустойчивая погода с неоднородным распределением температуры воздуха: минимальные температуры будут колебаться от 20-25 градусов мороза по западной половине, до 27-32 градусов мороза по восточной половине рая.

Преобладающие дневные температуры составят 10-15 градусов мороза, при облачности 16-21 градусов мороза.

В воскресенье по южной половине края температура воздуха ночью составит 15-20 градусов мороза, днем повысится до 5-10 градусов мороза. В этот день по Забайкальскому краю местами пройдет небольшой снег.