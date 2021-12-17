Водитель в Иркутской области высадил ребенка-«зайца» в мороз

Водитель в Ангарске высадил 11-летнего ребенка из автобуса на мороз за безбилетный проезд, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, к которой обратилась мать мальчика.

«Водитель автобуса высадил ребенка из автобуса из-за того, что в течение нескольких дней несовершеннолетний осуществлял проезд бесплатно, а родители не пополняли транспортную карту ребенка и не реагировали на напоминания транспортной компании», — написала омбудсмен.

Афанасьева напомнила, что с 2021 года в РФ установлена административная ответственность для водителей за принудительную высадку из транспорта ребенка, даже если он не оплатил проезд.

Омбудсмен обратилась в адрес территориального отдела государственного автодорожного надзора по Иркутской области. Ведомство назначило штраф директору транспортной компании.