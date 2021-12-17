Водитель в Иркутской области высадил ребенка-«зайца» в мороз

Водитель в Ангарске высадил 11-летнего ребенка из автобуса на мороз за безбилетный проезд, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, к которой обратилась мать мальчика.
«Водитель автобуса высадил ребенка из автобуса из-за того, что в течение нескольких дней несовершеннолетний осуществлял проезд бесплатно, а родители не пополняли транспортную карту ребенка и не реагировали на напоминания транспортной компании», — написала омбудсмен.
Афанасьева напомнила, что с 2021 года в РФ установлена административная ответственность для водителей за принудительную высадку из транспорта ребенка, даже если он не оплатил проезд.
Омбудсмен обратилась в адрес территориального отдела государственного автодорожного надзора по Иркутской области. Ведомство назначило штраф директору транспортной компании.
PlaguerО чём с ним вообще можно говорить после того что он натворил?..
MuzykantГде увидеть этих россиян,для которых он является авторитетом?Местные ура-патриоты не в счёт.
Tanatholog«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного»-а...
korvinsSА как так то что максимка еще не отписался в этой теме что теперь пиндосия всех нагнет по очереди суперпупер...