НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел первый трейлер фильма «Затерянный город»

Источник:
Sibnet.ru
144 0
Фото: © кадр из фильма «Затерянный город»

Фильм «Затерянный город» со звездным составом выйдет в 2022 году, первый трейлер ромкома уже появился в Сети.

По сюжету затворница Лоретта Сейдж пишет популярные любовно-приключенческие романы. События в них разворачиваются в экзотических местах, а главный герой — красавчик и мечта героинь Дэш, которого в жизни воплощает модель с обложки Алан.

Во время турне-презентации нового бестселлера Лоретту похищает эксцентричный миллиардер, уверенный, что она сможет привести его к сокровищам древнего затерянного города из ее последней книги.

Алан решает доказать, что может быть героем в реальной жизни, а не только на страницах книг, и отправляется Лоретте на выручку. Так странная парочка ввязывается в эпичное приключение в самом сердце джунглей и должна действовать сообща, если хочет пережить дикие испытания и найти сокровище, пока оно не затерялось навсегда.

В фильме «Затерянный город» собрался звездный состав. Главные роли исполнили Сандра Баллок и Ченнинг Татум. Также в картине снялись Дэниэл Рэдклифф, Оскар Нуньес и Брэд Питт. Романтическая комедия выйдет в прокат 24 марта 2022 года.

Еще по теме
Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» установил рекорд в прокате
«Союзмультфильм» объявил о выпуске «Ну, погоди! Каникулы»
Воистину воскресла: четвертое пришествие «Матрицы»
Фанаты узнали ответ на главный вопрос про нового Человека‑паука
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Производство комплектующих для МС-21 запустят в Иркутске
Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой под Томском
Томичи собрали почти 13 тыс. подписей для Путина в защиту Кляйна
Глава МЧС заявил о «прямом пути к беде» на «Листвяжной»
Самое популярное
Четвертый в подарок: как посмотреть фильмы в Wink бесплатно
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Роутеры MikroTik поставили под угрозу безопасность всего интернета
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
41
Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом в 1990-е годы
34
Россия и Китай создадут независимую финансовую структуру
28
Депутат объяснил вымирание деревень и сел
27
США не станут отправлять войска на Украину в случае вторжения
20
Путин вошел в число самых почитаемых мужчин мира
Sibnet.Ru