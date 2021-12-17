Вышел первый трейлер фильма «Затерянный город»

Фильм «Затерянный город» со звездным составом выйдет в 2022 году, первый трейлер ромкома уже появился в Сети.

По сюжету затворница Лоретта Сейдж пишет популярные любовно-приключенческие романы. События в них разворачиваются в экзотических местах, а главный герой — красавчик и мечта героинь Дэш, которого в жизни воплощает модель с обложки Алан.

Во время турне-презентации нового бестселлера Лоретту похищает эксцентричный миллиардер, уверенный, что она сможет привести его к сокровищам древнего затерянного города из ее последней книги.

Алан решает доказать, что может быть героем в реальной жизни, а не только на страницах книг, и отправляется Лоретте на выручку. Так странная парочка ввязывается в эпичное приключение в самом сердце джунглей и должна действовать сообща, если хочет пережить дикие испытания и найти сокровище, пока оно не затерялось навсегда.

В фильме «Затерянный город» собрался звездный состав. Главные роли исполнили Сандра Баллок и Ченнинг Татум. Также в картине снялись Дэниэл Рэдклифф, Оскар Нуньес и Брэд Питт. Романтическая комедия выйдет в прокат 24 марта 2022 года.