Кирпич и гранит: что скрывает дом‑легенда в центре Новосибирска

Здание на Красном проспекте, 22 в 1910 году

Краснокирпичный приземистый дом с гранитной облицовкой в центре Новосибирска всем своим видом показывает — здесь творилась история. Действительно, двухэтажное здание до революции вмещало крупнейшее торговое предприятие Сибири, затем стало типографией, а в наши дни — одним из самых посещаемых мест в городе. Сотрудники Музея Новосибирска приоткрыли тайны знаменитого дома на Красном проспекте, 22.

Сейчас в историческом здании работают дорогие бутики, рестораны, кафе и бары. Но первыми коммерческий успех этого места просчитали влиятельные купцы Иван Суриков и Никон Молчанов в начале XX века.

Первый ТЦ в истории города

Богач и будущий первый мэр города Суриков построил дом на углу Новониколаевского проспекта и улицы Гудимовской (Коммунистическая) в самом сердце Новониколаевска. Затем купец Никон Молчанов с братом возвели свой дом со стороны Воронцовской (нынешняя Свердлова). В начале XX века между этими домами существовал проход.

Здание на Красном проспекте, 22 в 1910 году Фото: Музей Новосибирска

Дом братьев Молчановых выделяется элегантным балконом с видом на Красный проспект, который не изменился с 1908 года.

На его кованой решетке до сих пор можно разглядеть вензеля и буквы «СБМ», что значит «Собенников и братья Молчановы», так назывался торговый дом, который открылся в этом здании.

Фото: © Sibnet.ru

«Стена отделана приобским гранитом, это практически родственник Чертова камня, который стоит у детской больницы. Гранит сделан по интересной технологии — берется блок, вырезается прямоугольный параллелепипед, затем от него отбивают гранитные блоки, получается интересная форма», — рассказал экскурсовод Иван Голодяев.

Если дом Молчановых имеет полноценную отделку обским гранитом на первом этаже, то примыкающий к нему дом Сурикова попроще и выполнен только из красного кирпича.

Место, где стыкуются дом Сурикова и Молчановых Фото: © Sibnet.ru

Суриков владел несколькими домами в Новониколаевске и «лишние» здания сдавал. Самым первым арендатором здания на Красном проспекте, 22 стал знаменитый Сибирский банк — первое финансовое заведение города.

Затем в доме достроили второй этаж. На первом расположился торговый дом «Суриков и сыновья магазин» и готового платья Фоменко. На втором этаже — гостиница «Николаевское подворье» и номера «Европа».

Если зайти в подъезд, где расположен бар Friends, то можно увидеть лестницу с кованными перилами, которой больше 120 лет. А в перекрытии этажей установлена необычная балка.

Фото: © Sibnet.ru

«На балке надпись НАД СБГО №23 — это Надеждинский сталерельсовой завод (сейчас Надеждинский металлургический завод). До первой мировой войны — это был знак качества», — сказал Голодяев.

На доме сохранились и другие исторические элементы. До сих пор в кирпичной кладке возле окна видны крючок и железный штырь. Когда-то окна дореволюционных магазинов закрывали огромными ставнями, которые держались на штырях, а когда открывались, то их держал крючок, которому уже 120 лет.

Фото: © Sibnet.ru

Дома Сурикова и Молчановых, изначально стоявшие рядом, но отделенные проходом, со временем прирастали пристройками и вскоре практически сомкнулись в единое здание.

Краеведы считают, что в доме Молчанова минимум две части, а в доме Сурикова даже три, то есть хозяева со временем пристраивали новые подъезды, чтобы сдать побольше «квадратов» в аренду. Фактически, это пример одной из первых «точечных» застроек в Новосибирске.

Напечатали революцию

Революция кардинально изменила историю здания. Сначала в достроенной части дома братьев Молчановых (последние пять окон на Свердлова) в 1917 году стали заседать революционные украинцы.

Фото: © Sibnet.ru

«Они организовали после февральской революции свою окружную раду. В Омске у них прошел всесибирский съезд. Здесь заседали украинцы Новониколаевской окружной рады. В Новониколаевске стояли четыре полка украинской воинской части», — рассказал сотрудник Музея Новосибирска.

С 20 июля 1917 года редакция и типография газеты «Свободная Сибирь» разместилась в доме Молчанова. С ней соседствовали четырехклассное городское училище, магазин книжных и канцелярских принадлежностей Литвинова, китайская чайная Ван-Ху-Син, склад земледельческих орудий «Андрианс Плат», посудные магазины Щелкунова, Метелева и Латена.

В октябре 1917 в доме Сурикова, то есть во второй части здания, появляется революционная типография. В ней печатались книги, бланки, газеты. На производстве работали 115 рабочих и 12 служащих.

Здание на Красном проспекте, 22 в 1920 годы Фото: © Музей Новосибирска

А в апреле 1918 года в дом Сурикова временно переехал Союз профессиональных союзов и Комитет Новониколаевской организации РКП(б).

Какое-то время в доме работала типография газеты «Советская Сибирь». Но и после того, как она переехала на левый берег Новосибирска, печатать в этом здании продолжили. Так, во дворе здания в 60-е годы возвели дополнительный объект из силикатного кирпича для нужд типографии.

Здание на Красном проспекте, 22 в 1970 годы Фото: © Музей Новосибирска

Работающий все советские годы в этих стенах «Новосибирский полиграфический комбинат» обанкротился в 2007 году. Долгое время здание пустовало. Затем помещения были распроданы, дом зажил другой жизнью.

Новая жизнь

Спустя век, здание снова стало возвращать себе купеческий шик — в 2010 году в доме начали открывать первые бутики, среди них салон марки Paris Hilton. И как модницы Новониколаевска примеряли платья в кирпичном доме в центре города, так и жительница Новосибирска могла купить дорогой наряд в том же месте.

Затем в 2011 году в доме открылся первый бар — Friends. Это камерное место быстро стало популярным местом у молодежи. После первого успеха в здании стали открываться и другие кафе, рестораны и бары.

В непростой период пандемии коронавируса кафе и бары обустроили летники на крыше и пристройки и во внутреннем дворе. А затем в пристройке, где печатали листовки и книги, открыли «Типографию»: единое пространство с барами и ресторанами. Оно скрыто от любопытных глаз, не заметно с улицы, поэтому в числе гостей одни и те же люди, только посвященные.

Но как и прежде, в легендарном здании можно потрогать выщербленные красные кирпичи, серый гранит и крючки, порассматривать балкон или подняться по лестнице, чтобы ощутить дыхание истории.