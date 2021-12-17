АвтоВАЗ заинтриговал изображением неизвестной Lada

АвтоВАЗ опубликовал в соцсетях тизерное изображение новой Lada, пользователи предположили, что это новая версия XRay.

Пользователям предложили отгадать, какой автомобиль Lada «спрятался в темноте». Никаких подробностей компания раскрывать не стала.

Большинство комментаторов предположили, что АвтоВАЗ готовит спортивную либо полноприводную версию модели XRay. Прототип XRay Sport был представлен на Московском международном автосалоне в 2016 году, но в серию не пошел.

Сейчас компания выпускает Lada XRay и Lada XRay Cross. Автомобили семейства доступны с 1,6-литровыми двигателями мощностью 106 и 113 лошадиных сил. Первый мотор может работать с пятиступенчатой механической коробкой передач или с «роботом» такого же диапазона, а второй — с вариатором. Для «высокого» хэтчбека XRay Cross доступен 122-сильный двигатель объемом 1,8 литра, действующий в паре с механической трансмиссией.

Цены на Lada XRay стартуют с отметки 802,9 тысячи рублей, XRay Cross в максимальной комплектации обойдется в 1,23 миллиона рублей.