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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ заинтриговал изображением неизвестной Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ опубликовал в соцсетях тизерное изображение новой Lada, пользователи предположили, что это новая версия XRay.

Пользователям предложили отгадать, какой автомобиль Lada «спрятался в темноте». Никаких подробностей компания раскрывать не стала.

Большинство комментаторов предположили, что АвтоВАЗ готовит спортивную либо полноприводную версию модели XRay. Прототип XRay Sport был представлен на Московском международном автосалоне в 2016 году, но в серию не пошел.

Сейчас компания выпускает Lada XRay и Lada XRay Cross. Автомобили семейства доступны с 1,6-литровыми двигателями мощностью 106 и 113 лошадиных сил. Первый мотор может работать с пятиступенчатой механической коробкой передач или с «роботом» такого же диапазона, а второй — с вариатором. Для «высокого» хэтчбека XRay Cross доступен 122-сильный двигатель объемом 1,8 литра, действующий в паре с механической трансмиссией.

Цены на Lada XRay стартуют с отметки 802,9 тысячи рублей, XRay Cross в максимальной комплектации обойдется в 1,23 миллиона рублей.

Тема: Русские машины
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