Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой под Томском

Четверо пассажиров рейсового микроавтобуса и двое водителей пострадали в ДТП на трассе «Сибирь» в Томском районе. У водителя, который выехал на встречную полосу, не было прав на управление автомобилем.

По информации прокуратуры Томской области, авария произошла на трассе «Сибирь» в районе деревни Кандинка вечером в четверг. Столкнулись легковой автомобиль Hyundai Solaris и рейсовый микроавтобус, который вез пассажиров из Новосибирска в Томск.

«В результате лобового столкновения транспортных средств водители, а также четверо пассажиров микроавтобуса получили травмы», — говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку по факту аварии. По информации ГУ МВД по Томской области, ДТП произошло из-за того, что 26-летний водитель Hyundai, у которого не было прав, выехал на встречную полосу.