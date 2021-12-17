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Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой под Томском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Томской области

Четверо пассажиров рейсового микроавтобуса и двое водителей пострадали в ДТП на трассе «Сибирь» в Томском районе. У водителя, который выехал на встречную полосу, не было прав на управление автомобилем.

По информации прокуратуры Томской области, авария произошла на трассе «Сибирь» в районе деревни Кандинка вечером в четверг. Столкнулись легковой автомобиль Hyundai Solaris и рейсовый микроавтобус, который вез пассажиров из Новосибирска в Томск.

«В результате лобового столкновения транспортных средств водители, а также четверо пассажиров микроавтобуса получили травмы», — говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку по факту аварии. По информации ГУ МВД по Томской области, ДТП произошло из-за того, что 26-летний водитель Hyundai, у которого не было прав, выехал на встречную полосу.

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ЧП #ДТП
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