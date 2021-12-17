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Лазарев и Топалов выпустили новогодний трек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vladtopalovofficial, instagram.com/vladtopalovofficial

Бывшие солисты группы Smash! Сергей Лазарев и Влад Топалов объединились, чтобы выпустить новогодний трек.

С момента основания группы Smash! прошло 20 лет. Музыканты не выпускали совместных треков уже 16 лет. Их первая после длительного перерыва работа называется «Новый год».

Песня «Новый год» Лазарева и Топалова получилась романтичной, атмосферной и немного грустной. Артисты вспоминают детство и поют о том, как сердца людей ждут новогодних чудес и любви.

«Новый год, как новый ветер. Кто-то пусть кого-то встретит. Новый год. Пусть загадают на двоих одно желание все, кто ждет, и все, кто любят в Новый год», — говорится в песне.

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