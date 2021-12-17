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Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» установил рекорд в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Третья часть «Человека-паука» с Томом Холландом в первый день проката в России заработал рекордную сумму — 239 миллионов рублей.

Рекорд по сборам установлен только в первый день проката. Ранее лидером по сборам был фильм «Веном 2», который собрал 202 миллиона рублей. Это на 30 миллионов меньше, чем у «Человека-паука».

«Человек-паук: Нет пути домой» продолжает сюжет предыдущего фильма о Питере Паркере «Вдали от дома».

По сюжету личность Питера Паркера разоблачили и подростку приходится не сладко. Он обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, чтобы он стер воспоминания у всего мира с помощью волшебства. Но колдовство идет не по плану и мир накрывает хаос.

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Muzykant

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