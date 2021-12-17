Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» установил рекорд в прокате

Фото: © кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»
Третья часть «Человека-паука» с Томом Холландом в первый день проката в России заработал рекордную сумму — 239 миллионов рублей.
Рекорд по сборам установлен только в первый день проката. Ранее лидером по сборам был фильм «Веном 2», который собрал 202 миллиона рублей. Это на 30 миллионов меньше, чем у «Человека-паука».
«Человек-паук: Нет пути домой» продолжает сюжет предыдущего фильма о Питере Паркере «Вдали от дома».
По сюжету личность Питера Паркера разоблачили и подростку приходится не сладко. Он обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, чтобы он стер воспоминания у всего мира с помощью волшебства. Но колдовство идет не по плану и мир накрывает хаос.
PlaguerО чём с ним вообще можно говорить после того что он натворил?..
Tanatholog«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного»-а...
MuzykantГде увидеть этих россиян,для которых он является авторитетом?Местные ура-патриоты не в счёт.
MuzykantБред коронобесия уже зашкаливает.