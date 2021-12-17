Безруков восхитился новогодним Новосибирском

Актер Сергей Безруков приехал в Новосибирск на Международный Рождественский фестиваль искусств со спектаклем «Дядя Ваня», он восхитился новогодней атмосферой города.

«Доброго, наступающего, новогоднего настроения! Кто-то скажет рано еще… главное не поздно. Всем хорошего настроения! В Новосибирске настоящая зима, мороз, снег хрустит под ногами… В общем, красота!», — написал Безруков под видео.

На видео он показывает новогодние огоньки, снег недалеко от театра «Глобус» в Новосибирске. Новосибирцы в комментариях поблагодарили Безрукова за спектакль «Дядя Ваня».

Безруков часто приезжает в Новосибирск. В 2019 году в перерыве между спектаклями актер посетил тир, в котором показал отличную стрельбу из разного вида боевого оружия.