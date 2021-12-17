НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Безруков восхитился новогодним Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
391 0

Актер Сергей Безруков приехал в Новосибирск на Международный Рождественский фестиваль искусств со спектаклем «Дядя Ваня», он восхитился новогодней атмосферой города.

«Доброго, наступающего, новогоднего настроения! Кто-то скажет рано еще… главное не поздно. Всем хорошего настроения! В Новосибирске настоящая зима, мороз, снег хрустит под ногами… В общем, красота!», — написал Безруков под видео.

На видео он показывает новогодние огоньки, снег недалеко от театра «Глобус» в Новосибирске. Новосибирцы в комментариях поблагодарили Безрукова за спектакль «Дядя Ваня».

Безруков часто приезжает в Новосибирск. В 2019 году в перерыве между спектаклями актер посетил тир, в котором показал отличную стрельбу из разного вида боевого оружия.  

Еще по теме
Главный каток Новосибирска откроется в пятницу
Власти Новосибирска заявили о готовности сменить «мусорного» оператора
Путину рассказали о ситуации с загрязнением воздуха в Сибири
Пролет Центрального моста соединил два берега Новосибирска
смотреть все
Новосибирск #Город #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Производство комплектующих для МС-21 запустят в Иркутске
Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой под Томском
Томичи собрали почти 13 тыс. подписей для Путина в защиту Кляйна
Глава МЧС заявил о «прямом пути к беде» на «Листвяжной»
Самое популярное
Четвертый в подарок: как посмотреть фильмы в Wink бесплатно
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Роутеры MikroTik поставили под угрозу безопасность всего интернета
Обсуждение (0)
Картина дня
НАТО заявило о готовности к диалогу с Россией по деэскалации
Евросоюз продлил санкции против России
Байден пойдет на следующие президентские выборы в 81 год
АвтоВАЗ заинтриговал изображением неизвестной Lada
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
41
Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом в 1990-е годы
34
Россия и Китай создадут независимую финансовую структуру
28
Депутат объяснил вымирание деревень и сел
27
США не станут отправлять войска на Украину в случае вторжения
20
Путин вошел в число самых почитаемых мужчин мира
Sibnet.Ru