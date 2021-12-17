Безруков восхитился новогодним Новосибирском

Актер Сергей Безруков приехал в Новосибирск на Международный Рождественский фестиваль искусств со спектаклем «Дядя Ваня», он восхитился новогодней атмосферой города.
«Доброго, наступающего, новогоднего настроения! Кто-то
скажет рано еще… главное не поздно. Всем хорошего настроения! В
Новосибирске настоящая зима, мороз, снег хрустит под ногами… В общем, красота!»,
— написал Безруков под видео.
На видео он показывает новогодние огоньки, снег недалеко от
театра «Глобус» в Новосибирске. Новосибирцы в комментариях поблагодарили
Безрукова за спектакль «Дядя Ваня».
Безруков часто приезжает в Новосибирск. В 2019 году в
перерыве между спектаклями актер посетил тир, в котором показал отличную стрельбу из разного вида боевого оружия.