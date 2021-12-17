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Каждый третий новосибирец готов к жестким ограничениям для непривитых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Треть новосибирцев выразила готовность поддержать жесткие ограничения для непривитых от коронавируса, выяснили аналитики сервиса по поиску работы HH.ru.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что каждый третий новосибирец (34%) положительно относится к QR-кодам как инструменту сдерживания распространения коронавируса. Активнее других введение QR-кодов поддерживают респонденты старшего возраста — 45-54 лет.

В то же время 33% опрошенных из Новосибирской области поддержали бы введение жестких ограничений для непривитых. Из числа вакцинированных респондентов введение ограничений для непривитых поддержал бы каждый второй.

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