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Байден пойдет на следующие президентские выборы в 81 год

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден планирует участвовать в президентских выборах 2024 года в паре с нынешним вице-президентом Камалой Харрис, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ее попросили прокомментировать интервью Харрис, в котором она призналась, что не обсуждала с Байденом вопрос участия в выборах 2024 года. «Президент сам говорил: что он планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году. Больше мне нечего к этому добавить», — приводит ТАСС ответ Жан-Пьер.

Ее попросили уточнить, планирует ли Байден участвовать в этих выборах в паре с Харрис. «Да, он планирует», — заверила заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Ранее телеканал CNN, сообщал, что Харрис и ее офис вымотаны отсутствием значимой работы и напряженными отношениями с офисом президента США Джо Байдена. Помимо этого, опустился рейтинг одобрения деятельности вице-президента.

К моменту голосования Байдену будет 81 год, поэтому некоторые официальные лица Демократической партии считают, что скептически воспринимают такие заявления президента и его помощников.

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Политика #Мир
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