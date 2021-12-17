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Суд признал незаконными задержания новосибирцев на акциях в январе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центральный районный суд Новосибирска частично удовлетворил иски новосибирских активистов, которые были задержаны 30 января во время пикета в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, общественников задерживали на шесть часов незаконно, сообщается на сайте суда.

Как следует из решения по иску Виктора Сорокина, 30 января в 12.40 сотрудники отряда «Гром» задержали около 25 активистов на пикете. Его и активистов доставили в здание ГУ МВД России по Новосибирской области в ОП №1 «Центральный» «без составления протокола задержания, без разъяснений прав и обязанностей, без соблюдения порядка задержания и доставления, предусмотренного законом, с нарушением срока задержания более чем на три часа».

При этом Сорокин был на акции в качестве главного редактора сетевого издания, на груди у него был соответствующий бейджик.

Суд решил «признать незаконными действия ГУ МВД России по Новосибирской области в части задержания 30.01.2021 Сорокина без составления процессуального документа о задержании, предусмотренного положениями Уголовно-процессуального кодекса РФ или Кодекса РФ об административных правонарушениях».

Также частично были удовлетворены иски других активистов — Дарьи Горбылевой, Александры Налобиной, Анны Кондрюковой, Юрия Измайлова и Светомира. Все они требовали признать незаконным их удержание полицией более трех часов подряд.

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