НАТО заявило о готовности к диалогу с Россией по деэскалации

Североатлантический совет заявил о готовности к диалогу с Россией по укреплению доверия, если Москва «предпримет меры по снижению напряженности», говорится в заявлении Совета НАТО.

«Мы осведомлены о недавних предложениях России по европейской безопасности. Мы заявляем, что любой диалог с Россией должен вестись на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий», — приводит ТАСС заявление альянса.

В документе сказано, что «если Россия предпримет конкретные меры по снижению напряженности, мы готовы работать над мерами по укреплению доверия».

В нем также говорится, что альянс «предлагает России провести заседание Совета Россия — НАТО в ближайшем будущем». Этот формат переговоров был фактически уничтожен НАТО в октябре, когда альянс выслал из Брюсселя последнюю группу дипломатов российского постпредства при НАТО, вынудив Россию закрыть дипмиссию и выдворить из Москвы миссию альянса.

Президент Владимир Путин ранее призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России «надежных и долгосрочных гарантий безопасности». Москва настаивает на договоренностях, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории, подчеркнул он.