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QR-код получил каждый второй опрошенный россиянин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Половина опрошенных россиян (51%) за последние полгода получили QR-код о вакцинации от коронавируса, а также после сдачи отрицательного ПЦР-теста или после заболевания COVID-19, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

«Половина опрошенных россиян (51%) декларируют, что уже получали QR-код (70% среди жителей Москвы, 62% среди жителей Санкт-Петербурга), 48% — что не получали», — говорится в сообщении.

Только 5% россиян сталкивались со сложностями при получении QR-кода. Без проблем получали код почти половина опрошенных (46%).

Положительно к массовой вакцинации относятся 54% респондентов (64% в Москве и 66% в Петербурге). Кроме того, 42% россиян уже сделали себе прививку от коронавируса. Точно не стали бы вакцинироваться 18% опрошенных.

Почти две трети россиян (61%) опасаются, что они или их близкие заразятся коронавирусом. А 12% уже сталкивались с COVID-19. Уверены, что с ними и их близкими этого не случится, 14% опрошенных.

Тема: Коронакризис
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