Четыре купели планируют открыть в Новосибирске на Крещение

Четыре места для крещенского купания планируют открыть в Новосибирске 19 января 2022 года, сообщает пресс-центр мэрии города.

Организовать купели планируется на следующих местах: озеро Жемчужина Сибири, улица Заобская, 97, микрорайон Европейский берег в районе Бугринского моста, парк культуры и отдыха «У моря Обского» (пляж «Бумеранг»). Официально утвержденный полный список купелей будет сформирован в январе 2022 года.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска Сергей Куценко отметил, что на территории города действуют антиковидные ограничения и необходимо соблюсти дополнительные организационные требования (по соблюдению дистанции, наличию медицинских масок и другое).

«Массовость праздника накладывает определенные обязанности при подготовке купелей, мест переодевания и обогрева людей, установке дополнительного освещения, организации парковки автотранспорта, круглосуточном дежурстве спасателей, бригад скорой медицинской помощи и сотрудников полиции. Взаимодействие служб поможет избежать пробок на дорогах к местам подъезда к купелям, столпотворения людей, а дежурство спасателей сделает праздник максимально безопасным», — говорится в сообщении.