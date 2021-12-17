Маткапитал предложили дать право использовать для покупки земли

Риэлторы предлагают разрешить использовать материнский капитал для покупки земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), говорится в соответствующем письме правительству.

Авторы инициативы считают, что нововведение поможет в развитии ИЖС и положительно скажется на доступности жилья. Покупка земли должна быть доступна при условии выделения соразмерных сумме капитала долей на детей в имеющейся квартире, считают инициаторы.

«Сегодня можно покупать только готовые частные дома и квартиры на эти средства. Ограничения на покупку земельных участков создают сложности для семей при строительстве собственного дома», — сказал «Известиям» директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей. Размер материнского капитала с 1 января нынешнего года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тысяч рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей — на второго.