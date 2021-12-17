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Евросоюз продлил санкции против России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе единогласно приняли решение продлить на полгода экономические санкции против России, заявил по итогам саммита глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и выполнить минские соглашения», — цитирует ТАСС Мишель. Он заявил, что в случае агрессии против Украины Россию ждут «масштабные последствия и высокая цена этой агрессии». Но ни он, ни ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогли дать конкретного ответа на вопрос, что именно собирается сделать Евросоюз.

В Москве неоднократно подчеркивали, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, а Россия выступает наряду с ОБСЕ, Францией и Германией лишь посредником в его урегулировании в рамках минских соглашений.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.

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Политика #Мир
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