Евросоюз продлил санкции против России

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе единогласно приняли решение продлить на полгода экономические санкции против России, заявил по итогам саммита глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и выполнить минские соглашения», — цитирует ТАСС Мишель. Он заявил, что в случае агрессии против Украины Россию ждут «масштабные последствия и высокая цена этой агрессии». Но ни он, ни ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогли дать конкретного ответа на вопрос, что именно собирается сделать Евросоюз.

В Москве неоднократно подчеркивали, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, а Россия выступает наряду с ОБСЕ, Францией и Германией лишь посредником в его урегулировании в рамках минских соглашений.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.