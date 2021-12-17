Швеция всухую проиграла России на Кубке Первого канала по хоккею

Матч России и Швеции на Кубке Первого канала выдался тяжелым для обеих команд, счет открылся только в третьем периоде. Игра завершилась победой россиян.

Первый период россияне начали с большинства, но забить сборной Швеции не удалось. Не реализовали свое большинство и шведы. Обе сборные создали несколько опасных моментов у ворот соперников за первую 20-минутку, но реализовать шайбу не удалось.

Второй период прошел утомительно для обеих команд, дважды и сборная Швеции, и сборная России были близки к голам, но голкиперы россиян и шведов отразили броски. Период снова закончился всухую.

Почти половину третьего периода команды стремительно атаковали и перемещались из зоны в зону. На 49-й минуте сборная России сумела поразить ворота шведов, гол забил Вячеслав Войнов. За 1,5 минуты шведы сняли вратаря, и в большинстве буквально начали «расстреливать» ворота россиян, но «Красная машина» выстояла и одержала победу.

Кубок Первого канала — вторая часть Еврохоккейтура. В этом этапе к постоянным командам-участникам присоединилась сборная Канады, но игры с ней не идут в общий зачет, а учитываются только в рамках КПК. После победы над шведами и канадцами сборная России имеет шесть очков и занимает первую строчку турнирной таблицы.