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«Союзмультфильм» объявил о выпуске «Ну, погоди! Каникулы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма

Первые четыре серии мультсериал «Ну, погоди! Каникулы» появятся в Сети в пятницу, 17 декабря, сообщила пресс-служба «Союзмультфильма».

В продолжении «Ну, погоди» герои останутся прежними, но предстанут перед зрителями в новом образе, став более современными. Сюжет тоже будет развиваться в наше время.

После выхода трейлера зрители высказали в адрес перезапущенного проекта много критики, но «Союзмультфильм» считает ее не обоснованной. По заявлению киностудии, мультсериал рассчитан на детей шести-восьми лет, которым образы героев будут понятны и интересны.

Официальная премьера мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» состоится 17 декабря, в Сети четыре эпизода появятся в онлайн-кинотеатре Окко.

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