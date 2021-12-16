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Россия заручилась поддержкой Монголии

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Главы России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух приняли совместную политическую декларацию по итогам переговоров в Москве.

«Она идет в развитие подписанного в 2019 году договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — отметил Путин, напомнив при этом, что визит проходит в год столетия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Президент России уточнил, что отношения Москвы и Улан-Батора, несмотря на пандемию, развиваются по всем направлениям: это экономика, политические связи, сотрудничество в военной области, на международной арене.

В свою очередь, Хурэлсух подчеркнул, что его визит имеет историческое значение, а тесное и дружественное сотрудничество на протяжении ста лет — это редкий исторический прецедент. «Наши отношения — это образцовые, традиционно исторические отношения», — сказал он.

Хурэлсух также заявил, что Монголия поддерживает инициативу о создании большого Евразийского партнерства. По его словам, Улан-Батон также выступает союзником в вопросах строительства энергетического коридора через монгольскую территорию в Китай.

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