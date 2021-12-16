Госдума одобрила законопроект о QR-кодах

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах.

Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке. Закон о QR-кодах не коснется детей.

Заменой QR-коду может служить документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом, либо оформленный медицинский отвод от вакцинации. Иностранные граждане смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест.

Проект закона также вводит особый порядок допуска в общественные места военнослужащих, а также приравненных к ним лиц для защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для них вместо QR-кода будет разработан специальный документ.

Россияне, не имеющие современного телефона с доступом к интернету, смогут получить бумажные сертификаты о вакцинации в МФЦ. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.