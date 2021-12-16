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Генсек НАТО отверг ультиматум Путина

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Североатлантический альянс не собирается идти на компромисс с Россией и давать юридические гарантии отказа от расширения на восток, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России», — сказал Столтенберг, предсказав вступление в альянс Украины и Грузии.

Глава НАТО также напомнил, что Киеву со стороны альянса уже поставляются системы вооружений и техника, а также оказывается содействие в тренировке и консультировании вооруженных сил.

Президент России Владимир Путин ранее поручил добиваться юридических гарантий безопасности от НАТО путем переговоров. Заявление российского лидера прозвучало на коллегии МИД 18 ноября.

Затем Путин предложил обсудить расширение НАТО с президентом США Джо Байденом. Москва подчеркнула, что отсутствие прогресса в решения этой проблемы приведет к тому, что Россия предпримет военные и военно-технические ответные меры.

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Политика #Мир #Россия
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