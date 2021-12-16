НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США испытали лазерное оружие будущего

Источник:
Sibnet.ru
240 3
Фото: © dvidshub.net

Военно-морской флот США испытал высокоэнергетическое лазерное оружие в Аденском заливе, сообщает Пятый флот США.

Десантный корабль ВМС США Portland произвел испытательный выстрел из системы лазерного оружия по статичной учебной цели. Выстрел успешно поразил мишень, которая практически мгновенно потеряла работоспособность.

Первые испытания твердотельного лазерного оружия были проведены 16 мая 2020 года в нейтральных водах Тихого океана. В ходе учений военные с помощью лазера за несколько секунд уничтожили дрон-мишень.

Лазерная пушка мощностью около 150 киловатт относится к перспективному поколению высокоэнергетического оружия, которое способно поражать цели мгновенно и беззвучно. В частности, с помощью лазера можно уничтожать малые корабли, беспилотники и ракеты.

Еще по теме
Завершились госиспытания дронов‑камикадзе «Куб»
Подлодку «Челябинск» переделают в носитель «Цирконов»
Меркель лично отказала Зеленскому в поставках оружия
Впервые показан беспилотник «Охотник» с плоским реактивным соплом
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Свыше 10 млрд рублей выделят в 2022 году на синхротрон «СКИФ»
Проезд в новосибирских маршрутках подорожает
Власти Новосибирска заявили о готовности сменить «мусорного» оператора
Основные монолитные работы завершили на стройке ЛДС в Новосибирске
Самое популярное
Четвертый в подарок: как посмотреть фильмы в Wink бесплатно
Шоу «Звезды в Африке» покинул неожиданный участник
Роутеры MikroTik поставили под угрозу безопасность всего интернета
Польша выдвинула ультиматум России
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
41
Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом в 1990-е годы
32
Россия и Китай создадут независимую финансовую структуру
28
Депутат объяснил вымирание деревень и сел
26
США не станут отправлять войска на Украину в случае вторжения
20
Путин вошел в число самых почитаемых мужчин мира
Sibnet.Ru