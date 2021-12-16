США испытали лазерное оружие будущего

Военно-морской флот США испытал высокоэнергетическое лазерное оружие в Аденском заливе, сообщает Пятый флот США.

Десантный корабль ВМС США Portland произвел испытательный выстрел из системы лазерного оружия по статичной учебной цели. Выстрел успешно поразил мишень, которая практически мгновенно потеряла работоспособность.

Первые испытания твердотельного лазерного оружия были проведены 16 мая 2020 года в нейтральных водах Тихого океана. В ходе учений военные с помощью лазера за несколько секунд уничтожили дрон-мишень.

Лазерная пушка мощностью около 150 киловатт относится к перспективному поколению высокоэнергетического оружия, которое способно поражать цели мгновенно и беззвучно. В частности, с помощью лазера можно уничтожать малые корабли, беспилотники и ракеты.