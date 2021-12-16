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Американский зонд первым в истории «коснулся» Солнца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Американский космический аппарат Parker Solar Probe впервые в истории пролетел через верхний слой солнечной атмосферы — корону, сообщается на сайте NASA.

Зонд провел замеры магнитных полей и образцов частиц в солнечной короне, где температура может достигать около 500 тысяч градусов Цельсия. «Монументальный момент для науки изучения звезды и поистине выдающееся достижение», — отмечается в сообщении.

В ходе своего «прикосновения» аппарат пролетел через структуры, называемые корональными стримерами. Ученые на Земле получили фотографии данных образований, которые больше всего похожи на плотные световые потоки.

По оценке исследователей, собранные Parker Solar Probe данные позволят установить причину нагревания короны Солнца. Также они упростят прогнозирование радиационной обстановки в космосе, что важно для подготовки пилотируемых полетов.

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