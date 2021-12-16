Американский зонд первым в истории «коснулся» Солнца

Американский космический аппарат Parker Solar Probe впервые в истории пролетел через верхний слой солнечной атмосферы — корону, сообщается на сайте NASA.

Зонд провел замеры магнитных полей и образцов частиц в солнечной короне, где температура может достигать около 500 тысяч градусов Цельсия. «Монументальный момент для науки изучения звезды и поистине выдающееся достижение», — отмечается в сообщении.

В ходе своего «прикосновения» аппарат пролетел через структуры, называемые корональными стримерами. Ученые на Земле получили фотографии данных образований, которые больше всего похожи на плотные световые потоки.

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По оценке исследователей, собранные Parker Solar Probe данные позволят установить причину нагревания короны Солнца. Также они упростят прогнозирование радиационной обстановки в космосе, что важно для подготовки пилотируемых полетов.