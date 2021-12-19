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Блогер указал на элементарную ошибку при варке яиц

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Многие люди при варке яиц допускают серьезную ошибку, связанную с температурой воды, предупредил пользователь TikTok под ником LifeTipSing

Зачастую яйца кладут в уже кипящую воду, из-за чего они становятся зеленоватыми. «Это сульфид железа, который может вызвать энтерит (воспалительное заболевание тонкой кишки)», — приводит РИА Новости слова блогера.

Яйца следует класть в холодную воду с добавлением небольшого количества соли, после чего варить их в течение восьми минут. При этом после выключения огня их следует оставить в кастрюле еще на пять минут, а потом вновь положить в холодную воду.

При правильном приготовлении желток будет оранжево-желтого цвета, что сделает продукт более полезным для употребления.

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