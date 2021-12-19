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Психологи раскрыли причины женской алкозависимости

Источник:
«Газета.Ru»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Стресс для женщин может стать мотивацией для чрезмерного потребления алкоголя, к таким выводам пришли американские ученые из Университета штата Аризона.

«Некоторые люди могут планировать выпить один или два бокала и на этом завершить, но не все из них могут удержаться в самостоятельно установленных рамках. Эта потеря контроля над количеством выпитого является одним из ранних индикаторов проблем с алкоголем, и роль стресса в этом изучена относительно мало», — цитирует исследование «Газета.Ru».

В исследовании приняли участие 105 мужчин и 105 женщин, переживающих и не переживающих стрессовую ситуацию. Их случайно распределили по группам: одной из них давали в начале алкогольные напитки, другой безалкогольные. После этого участники имели неограниченный доступ к бару на 90 минут.

Выяснилось, что люди, подверженные стрессу, более склонны к избыточному употреблению алкоголя, но существовало серьезное половое различие. Подверженные стрессу мужчины склонны были перепивать лишь в том случае, если уже заранее были пьяными от первоначальных напитков.

Если же первоначальные напитки были безалкогольными, то зависимость употребления от стресса была меньше. Для женщин это было не так: в их случае не было никакой разницы, что они пили в начале.

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