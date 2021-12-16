Увеличилось количество больных «омикроном» россиян

Число больных штаммом коронавируса «омикрон» россиян увеличилось до 25, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, полностью избежать распространения в России нового варианта инфекции невозможно.

«На сегодня он выявлен у 25 человек — в Москве, Московской области, городах Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону»,— сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме, уточнив при этом, что на изоляции сейчас находятся 177 человек, вернувшихся из регионов с «омикроном».

Голикова также рассказала, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 57,7%. Полностью привиты от коронавируса 70,4 миллиона человек, первый компонент вакцины получили 76,4 миллиона.

Штамм «омикрон» был впервые выявлен в Южной Африке. Специалисты отмечают, что данный вариант коронавируса отличается рекордным количеством мутаций, что делает его потенциально опасным. В частности, пока неясно, защищают ли от данного штамма существующие вакцины.