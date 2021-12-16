Криптобиржа случайно сделала пользователей триллионерами

Популярная криптобиржа Coinbase допустила сбой в кошельках пользователей, из-за которого на счетах появились гигантские суммы — в некоторых случаях они достигали триллионов долларов.

Через некоторое время руководство Coinbase опубликовало заявление в Twitter, в котором уточнялось, что ошибка будет исправлена. Кроме этого, биржа извинилась перед пользователями, которые некоторое время ощущали себя богачами.

«Мы знаем, что некоторые клиенты видят завышенную стоимость не подлежащих продаже криптоактивов на сайте Coinbase.com и в кошельке Coinbase Wallet. Это проблема с отображением», — отмечалось в сообщении.

Криптовалютная биржа представляет собой виртуальную площадку для торгово-обменных операций с цифровыми деньгами. На бирже Coinbase зарегистрировано около 43 миллионов пользователей, в активах которых хранится криптовалюта на сумму 90 миллиардов долларов.