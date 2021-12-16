Определен самый подорожавший в России автомобиль

Отечественная Lada Largus больше всего подорожала на российском авторынке за последний год, в среднем модель стоит 928 тысяч рублей, что на 22% дороже, чем в 2020 году, сообщается в исследовании «Банкавто».

На втором месте среди самых подорожавших машин назван Renault Duster (плюс 21,5%, до 1,35 миллиона рублей). Далее идет Renault Sandero (плюс 20,1%, 978 тысяч рублей). Затем идет Hyundai Tucson (плюс 19%, 2,45 миллиона рублей) и замыкает топ-5 Kia K5 (на 18,8%, 2,3 миллиона рублей).

В абсолютных цифрах больше всех (почти на 400 тысяч рублей) подорожали за год Kia K5, Toyota Camry и Hyundai Tucson. Почти по 300 тысяч прибавили Kia Sportage и Nissan Qashqai, на 250 тысяч рублей больше нужно готовить для покупки Mazda-СX5 и Toyota-RAV4. Серьезным повышением (на 208 тысяч рублей) за год отметился и всегда прежде бюджетный кроссовер Chery Tiggo 4.

«Остановки автоматических линий в Москве и Тольятти в последний месяц осени привели к тому, что модели Renault и Lada именно этих заводов дорожали в России сильнее других», — объяснил эксперт «Банкавто» Денис Мавланов.