Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины

Россия, в случае вторжения на Украину, сможет дойти до Днепра за три дня и ни украинская армия, ни даже американские войска в Европе не смогут ей помешать, считают эксперты The National Interest.

Многие американцы считают, что вооруженные силы США не имеют себе равных даже без учета союзников. Но на практике способность применять силу в конкретных обстоятельствах гораздо важнее совокупной национальной мощи. Поэтому в возможном противостоянии на Украине победа будет за Россией и эта победа будет быстрой, уверены эксперты NI.

Российские силы насчитывают около 100 батальонных тактических групп (БТГ). Это усиленные танковые и мотострелковые батальоны численностью от 750 до 1000 солдат. Они могут нанести удар по нескольким направлениям одновременно. Часть сил двинутся вдоль побережья Черного моря в сторону Одессы, захват которой лишит Украину выхода к морю, отмечаю аналитики.

Наземные маневренные силы пойдут под мощным прикрытием артиллерии. Так только в части реактивной артиллерии Россия может развернуть до 100 батарей, включая такие системы, как «Смерч». Украинские штабы, аэродромы и инфраструктура будут атакованы комплексами «Искандер».

Защищать российские соединения от украинских воздушных и ракетных атак на всех уровнях будет интегрированная противовоздушная оборона из систем С-400 и С-500. Поэтому любая пилотируемая или беспилотная авиация Украины или НАТО столкнется со смертельно опасным противником.

В этих условиях авторы материала предполагают, что российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей на реке Днепр всего за 72—96 часов. Способность Киева противостоять этой кампании крайне сомнительна, полагают эксперты.