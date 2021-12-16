Свыше 10 млрд рублей выделят в 2022 году на синхротрон «СКИФ»

Свыше 10 млрд рублей выделят из федерального бюджета в 2022 году на строительство центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП "СКИФ") в новосибирском наукограде Кольцово, сообщил в видеообращении на сессии заксобрания региона в четверг первый зампред Госдумы Александр Жуков.

Строительство установки, которая позволит проводить исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения в различных областях науки — от химии и физики до геологии и материаловедения, началось в августе 2021 года. Основные работы на объекте начнутся в апреле 2022 года.

«Начата реализация важнейшего и очень масштабного проекта в области науки не только для Новосибирской области, но для всей России и для всей нашей науки — это строительство центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов". На эти цели в 2022 году будет направлено 10,7 миллиарда рублей, в 2023 году — 12,9 миллиарда рублей, в 2024 — 9,3 миллиарда рублей», — рассказал Жуков.

«СКИФ» построят в наукограде Кольцово, он будет включать ускорительный комплекс, а также экспериментальные станции и лабораторный корпус. Основное здание будет представлять круг диаметром около 230 метров, внутри которого и поместят ускорительный комплекс, состоящий из линейного ускорителя, бустера и основного кольца. Предполагаемая предельная стоимость «СКИФ» — порядка 37 миллиардов рублей.